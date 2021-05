Francia, il dj modenese Davide Masitti morto per una coltellata al fianco. La compagna in custodia (Di lunedì 3 maggio 2021) morto per una coltellata al fianco a Saint Michel de Castelnau, paesino nel sud-ovest della Francia, nel Dipartimento della Gironda. Davide Masitti, 49 anni, in arte ‘Da Frikkyo’, noto a livello internazionale come veterano della musica elettronica e originario di Modena, ha perso così la vita martedì scorso. Sul caso indaga la magistratura francese, che ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e la compagna Anna, 38 anni, originaria di Trieste, sarebbe in custodia giudiziaria. Nessun cenno al movente. La donna avrebbe respinto ogni accusa spiegando che Davide si è ferito da solo. Nel paese di appena 245 persone, Davide si era trasferito due anni fa con la compagna e due figli per inseguire il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021)per unaala Saint Michel de Castelnau, paesino nel sud-ovest della, nel Dipartimento della Gironda., 49 anni, in arte ‘Da Frikkyo’, noto a livello internazionale come veterano della musica elettronica e originario di Modena, ha perso così la vita martedì scorso. Sul caso indaga la magistratura francese, che ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e laAnna, 38 anni, originaria di Trieste, sarebbe ingiudiziaria. Nessun cenno al movente. La donna avrebbe respinto ogni accusa spiegando chesi è ferito da solo. Nel paese di appena 245 persone,si era trasferito due anni fa con lae due figli per inseguire il ...

