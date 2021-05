Firenze, ristoratore ripara i clienti dalla pioggia: multa e chiusura di un giorno (Di lunedì 3 maggio 2021) Firenze, 3 mag — Non c’è pace per i ristoratori che da una settimana, tra mille difficoltà, norme schizofreniche, cavilli grotteschi e coprifuoco cercano di riavviare quello che resta delle attività dopo quasi sei mesi di chiusure: la multa erogata dal gabelliere di turno è sempre dietro l’angolo. Quando non ci si mette la polizia, arriva il maltempo a rompere loro le uova nel paniere. Le misure di contenimento del virus prevedono infatti che la consumazione avvenga esclusivamente all’aperto. Con tutte le limitazioni del caso se il meteo si rivela inclemente. multa per aver riparato i clienti dalla pioggia Emblematica — e assai triste — la vicenda di Romualdo, una nota pizzeria di Firenze, dove le forze dell’ordine hanno multato il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 maggio 2021), 3 mag — Non c’è pace per i ristoratori che da una settimana, tra mille difficoltà, norme schizofreniche, cavilli grotteschi e coprifuoco cercano di riavviare quello che resta delle attività dopo quasi sei mesi di chiusure: laerogata dal gabelliere di turno è sempre dietro l’angolo. Quando non ci si mette la polizia, arriva il maltempo a rompere loro le uova nel paniere. Le misure di contenimento del virus prevedono infatti che la consumazione avvenga esclusivamente all’aperto. Con tutte le limitazioni del caso se il meteo si rivela inclemente.per averto iEmblematica — e assai triste — la vicenda di Romualdo, una nota pizzeria di, dove le forze dell’ordine hannoto il ...

