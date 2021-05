Fedez censurato, Pd-5Stelle e riforma Rai. Bettini a tutto campo (Di lunedì 3 maggio 2021) “Torniamo a parlare della sinistra, in un dibattito politico nel quale questa parola è quasi scomparsa”. Goffredo Bettini, esponente di spicco del Partito democratico, snodo dei rapporti per la costituzione del Conte bis (a cui è ancora affezionato), ha lanciato una sfida. Nelle sue “Agorà”, l’obiettivo è tornare “a parlare di strategia politica, il centrosinistra ne ha bisogno”. Chiarendo subito che “non si tratta di una ennesima corrente del partito, ma di uno spazio pluralista per promuovere il dibattito delle idee”. Nei giorni scorsi il confronto tra Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento 5 Stelle, Enrico Letta, segretario del Pd, vicepresidente dell’Emilia-Romagna e fondatrice della lista “Coraggiosa”, Elly Schlein, e la politologa e giornalista Nadia Urbinati, è stato funzionale a mettere in fila una serie di questioni dirimenti, a partire ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021) “Torniamo a parlare della sinistra, in un dibattito politico nel quale questa parola è quasi scomparsa”. Goffredo, esponente di spicco del Partito democratico, snodo dei rapporti per la costituzione del Conte bis (a cui è ancora affezionato), ha lanciato una sfida. Nelle sue “Agorà”, l’obiettivo è tornare “a parlare di strategia politica, il centrosinistra ne ha bisogno”. Chiarendo subito che “non si tratta di una ennesima corrente del partito, ma di uno spazio pluralista per promuovere il dibattito delle idee”. Nei giorni scorsi il confronto tra Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento 5 Stelle, Enrico Letta, segretario del Pd, vicepresidente dell’Emilia-Romagna e fondatrice della lista “Coraggiosa”, Elly Schlein, e la politologa e giornalista Nadia Urbinati, è stato funzionale a mettere in fila una serie di questioni dirimenti, a partire ...

