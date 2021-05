Fabio Fazio: tagliato fuori dal programma | Lo sgambetto di Flavio Insinna (Di lunedì 3 maggio 2021) Fabio Fazio è un presentatore di punta della Rai che da anni conduce con successo Che tempo che fa. Molto amato dal pubblico per la sua ironia ora si è trovato escluso da un programma prestigioso. Che cosa è successo? Chi è stato a prendere il suo posto? Fabio Fazio e e Flavio Insinna-political24In tv tutti conoscono il mite Fabio Fazio, storico presentatore di tanti programmi che ci hanno tenuto compagnia in questi anni. Lui si è sempre distinto per il suo tocco leggero e mai invadente con cui per esempio conduce le interviste a Che tempo che fa. Insieme alla simpaticissima comica Luciana Littizzetto continua a fare ottimi ascolti. Nell’ultima puntata di sabato scorso ha ospitato Andriy Shevchenko, grandissimo attaccante che ha vinto ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021)è un presentatore di punta della Rai che da anni conduce con successo Che tempo che fa. Molto amato dal pubblico per la sua ironia ora si è trovato escluso da unprestigioso. Che cosa è successo? Chi è stato a prendere il suo posto?e e-political24In tv tutti conoscono il mite, storico presentatore di tanti programmi che ci hanno tenuto compagnia in questi anni. Lui si è sempre distinto per il suo tocco leggero e mai invadente con cui per esempio conduce le interviste a Che tempo che fa. Insieme alla simpaticissima comica Luciana Littizzetto continua a fare ottimi ascolti. Nell’ultima puntata di sabato scorso ha ospitato Andriy Shevchenko, grandissimo attaccante che ha vinto ...

jksheva7 : È sempre un’emozione particolare tornare a Milano. Grazie a Fabio Fazio per avermi ospitato in questa bellissima tr… - maudel1969 : RT @jksheva7: È sempre un’emozione particolare tornare a Milano. Grazie a Fabio Fazio per avermi ospitato in questa bellissima trasmissione… - danangyuliantoo : RT @jksheva7: È sempre un’emozione particolare tornare a Milano. Grazie a Fabio Fazio per avermi ospitato in questa bellissima trasmissione… - UbriacoACM : RT @jksheva7: È sempre un’emozione particolare tornare a Milano. Grazie a Fabio Fazio per avermi ospitato in questa bellissima trasmissione… - LupoTavecchio : Vorrei segnalare un omuncolo in più Fabio fazio per un pugno di audiens sei anche tu un poveretto -