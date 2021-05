Dwayne Johnson | Quando ero bambino la gente mi scambiava per una femmina

(Di lunedì 3 maggio 2021)era ancora un, lasi lasciava confondere dai suoi lineamenti delicati, scambiandolo così per unaha raccontato cheera unlaspesso si confondeva e pensava che fosse unaper via dei lineamenti delicati che all'epoca caratterizzavano il suo viso e per la sua morbida chioma afro. Nel giorno del suo 49esimo compleanno,"The Rock"è intervenuto al Sunday Today with Willie Geist ed ha approfittato della sua ospitata per richiamare alla mente il periodo della sua vita in cui le persone si confondevano riguardo il suo sesso per via dei suoi "lineamenti ...

... potete invece virare sullo spin off con protagonisti due personaggi apparsi negli ultimi capitoli: Hobbs & Shaw (interpretati rispettivamente dae Jason Statham ), nel quale ...ha raccontato che quando era un bambino la gente spesso si confondeva e pensava che fosse una femmina per via dei lineamenti delicati che all'epoca caratterizzavano il suo viso e per la ...Vin Diesel has teased that 'F9' uncovers more about the first movie and also revealed that the 10th instalment is action-packed.La star di Fast And Furious Vin Diesel ha confermato che anche le auto che sono nei film hanno effettuato dei provini e una serie di audizioni ...