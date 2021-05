Domenica In, Eva Grimaldi racconta il suo amore per la compagna e si commuove: “Scusate, non ce la faccio” (Di lunedì 3 maggio 2021) Puntata piena di emozione quella di ieri, 2 maggio 2021, di Domenica In Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno partecipato al salotto di Mara Venier. Le due donne hanno festeggiato ieri il secondo anniversario di matrimonio. Hanno ripercorso la loro storia: dal primo incontro al grande amore che le lega tutt’oggi. Non sono mancate le lacrime: Eva Grimaldi ha ricordato un evento che la ha segnata e non è riuscita a trattenere l’emozione. Domenica In Eva Grimaldi scoppia in lacrime Eva Grimaldi ha iniziato il racconto della storia d’amore con la moglie. “Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza.” E già si commuove l’attrice nel ripensare alla fortuna di aver incontrato ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Puntata piena di emozione quella di ieri, 2 maggio 2021, diIn Evae Imma Battaglia hanno partecipato al salotto di Mara Venier. Le due donne hanno festeggiato ieri il secondo anniversario di matrimonio. Hanno ripercorso la loro storia: dal primo incontro al grandeche le lega tutt’oggi. Non sono mancate le lacrime: Evaha ricordato un evento che la ha segnata e non è riuscita a trattenere l’emozione.In Evascoppia in lacrime Evaha iniziato il racconto della storia d’con la moglie. “Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza.” E già sil’attrice nel ripensare alla fortuna di aver incontrato ...

FQMagazineit : Domenica In, Eva Grimaldi scoppia in lacrime e interrompe l’intervista: “Scusate, non ce la faccio” - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * PUNTATA DEL 2 MAGGIO 2021, « AMBRA ANGIOLINI E ALESSANDRA AMOROSO, OSPITI ANCHE EVA GRIMA… - zazoomblog : “Scusate non ce la faccio”. Domenica In Eva Grimaldi scoppia in lacrime: Mara Venier costretta a sospendere l’inter… - IncontriClub : Eva Grimaldi e Imma Battaglia sempre più innamorate a “Domenica IN” - gossipblogit : Eva Grimaldi e Imma Battaglia sempre più innamorate a “Domenica IN” -