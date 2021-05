Creval, filiali più inclusive anche per le persone autistiche (Di lunedì 3 maggio 2021) Rendere le filiali della banca più accoglienti e accessibili creando, da un lato, un ambiente idoneo anche negli spazi e, dall'altro, garantendo opportunità di inclusione e di autonomia, in chiave ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Rendere ledella banca più accoglienti e accessibili creando, da un lato, un ambiente idoneonegli spazi e, dall'altro, garantendo opportunità di inclusione e di autonomia, in chiave ...

Creval, filiali più inclusive anche per le persone autistiche La Gazzetta del Mezzogiorno Creval, filiali più inclusive anche per le persone autistiche Rendere le filiali della banca più accoglienti e accessibili creando, da un lato, un ambiente idoneo anche negli spazi e, dall'altro, garantendo opportunità di inclusione e di autonomia, in chiave pro ...

Creval, chiusa l’opa dei francesi: ad Agricole il 91% del capitale Sondrio, 29 aprile - La battaglia è conclusa. Crédit Agricole Italia conferma che l’opa sul Credito Valtellinese ha raccolto il 90,945% delle azioni oggetto di offerta, pari all’88,714% del capitale.

