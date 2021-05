Covid e riaperture, Europa vede l’estate: ingresso a vaccinati extra Ue (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Ue, in vista della stagione estiva, si prepara a riaprire le porte ai viaggiatori extracomunitari che si siano vaccinati contro Covid-19. In più, si rendono meno severi i requisiti per classificare i Paesi come “sicuri” dal punto di vista epidemiologico, quadruplicando la soglia del numero di positivi ogni 100mila abitanti, che oggi è “estremamente severa”. Sono le due misure che la Commissione Europea raccomanda agli Stati membri di attuare in vista dell’estate, alla luce del progredire delle vaccinazioni, che dovrebbero portare progressivamente ad un miglioramento della situazione epidemiologica. Questi due allentamenti vengono controbilanciati dall’introduzione di un ‘freno di emergenza’, la possibilità di bloccare l’ingresso di turisti da Paesi in cui vengano rilevate varianti del coronavirus ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Ue, in vista della stagione estiva, si prepara a riaprire le porte ai viaggiatoricomunitari che si sianocontro-19. In più, si rendono meno severi i requisiti per classificare i Paesi come “sicuri” dal punto di vista epidemiologico, quadruplicando la soglia del numero di positivi ogni 100mila abitanti, che oggi è “estremamente severa”. Sono le due misure che la Commissione Europea raccomanda agli Stati membri di attuare in vista del, alla luce del progredire delle vaccinazioni, che dovrebbero portare progressivamente ad un miglioramento della situazione epidemiologica. Questi due allentamenti vengono controbilanciati dall’introduzione di un ‘freno di emergenza’, la possibilità di bloccare l’di turisti da Paesi in cui vengano rilevate varianti del coronavirus ...

