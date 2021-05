Coronavirus, anche Marchisio e sua moglie positivi: l’annuncio sui social (Di lunedì 3 maggio 2021) Claudio Marchisio positivo al Covid-19.anche la famiglia Marchisio colpita dal Covid-19. La notizia arriva dalla moglie dell'ex Juventus, Roberta Sinopoli, che tramite le sue Instagram Stories ha annunciato la positività di tutto il nucleo familiare ad eccezione del figlio Davide."Abbiamo preso il Covid, tutta la famiglia tranne Davide. Ma stiamo tutti bene grazie a Dio. Ora stiamo aspettando l'esito dell'ultimo molecolare. Leo e Claudio sono stati sempre asintomatici, io ho perso gusto e olfatto"."In questi 17 giorni di quarantena ho lavorato molto in smart ma sono riuscita ad allenarmi tutti i giorni con Claudione e devo dire che mi ha fatto perdere ben due chili". Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) Claudiopositivo al Covid-19.la famigliacolpita dal Covid-19. La notizia arriva dalladell'ex Juventus, Roberta Sinopoli, che tramite le sue Instagram Stories ha annunciato latà di tutto il nucleo familiare ad eccezione del figlio Davide."Abbiamo preso il Covid, tutta la famiglia tranne Davide. Ma stiamo tutti bene grazie a Dio. Ora stiamo aspettando l'esito dell'ultimo molecolare. Leo e Claudio sono stati sempre asintomatici, io ho perso gusto e olfatto"."In questi 17 giorni di quarantena ho lavorato molto in smart ma sono riuscita ad allenarmi tutti i giorni con Claudione e devo dire che mi ha fatto perdere ben due chili".

Marcozanni86 : Quei 'pazzi' di olandesi oggi tolgono il coprifuoco, il #Belgio lo farà dall'8 maggio. Per una volta anche io dico… - rtl1025 : ?? È stata individuata anche in #Veneto la variante indiana del #Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca #Zaia. - zazoomblog : Coronavirus le varianti del Covid sono più pericolose anche per i giovani. Figliuolo “Valutiamo AstraZeneca per un… - Mediagol : Coronavirus, anche Marchisio e sua moglie positivi: l'annuncio sui social - cronachelucane : Oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa - Anche in Europa la libertà di informazione e d'espressione è… -