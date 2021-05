Chi è Giulia Berdini, la fidanzata di Franco Di Mare: tra i due 36 anni di differenza (Di lunedì 3 maggio 2021) Fedez e l’accusa di censura alla Rai dopo il Concertone del 1 Maggio. Non si parla d’altro. Sul polverone sollevato dal rapper è intervenuta anche la fidanzata del direttore di Rai Tre Franco di Mare. Si chiama Giulia Berdini e ai tempi del fidanzamento con il giornalista, non pochi siti di gossip dedicarono alla coppia alcuni articoli dai titoli sensazionalistici. Scopriamo tutto su di lei. leggi anche l’articolo —> Fedez e il Concertone del Primo Maggio: Franco Di Mare convocato in Vigilanza Rai Giulia Berdini è intervenuta in difesa del compagno Franco Di Mare. In una Instagram story, la donna ha definito Fedez una “nullità del mainstream”, invitandolo a condividere l’intera telefonata con la ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Fedez e l’accusa di censura alla Rai dopo il Concertone del 1 Maggio. Non si parla d’altro. Sul polverone sollevato dal rapper è intervenuta anche ladel direttore di Rai Tredi. Si chiamae ai tempi del fidanzamento con il giornalista, non pochi siti di gossip dedicarono alla coppia alcuni articoli dai titoli sensazionalistici. Scopriamo tutto su di lei. leggi anche l’articolo —> Fedez e il Concertone del Primo Maggio:Diconvocato in Vigilanza Raiè intervenuta in difesa del compagnoDi. In una Instagram story, la donna ha definito Fedez una “nullità del mainstream”, invitandolo a condividere l’intera telefonata con la ...

