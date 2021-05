Calciomercato | futuro Gattuso e Fonseca | La Spagna sullo sfondo

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - PianetaMilan : #Romagnoli: 'Finché sono qua, pronto a dare tutto'. Quale futuro per lui? - #Calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan… - hbk_89 : RT @calciomercatoit: ??#Juventus, dalla Spagna: nuove voci sul futuro di #Zidane. Possibili dimissioni a fine stagione senza trofei ?? #CMI… - Ftbnews24 : #SerieA #Milan verso #MilanBenevento #Ibra #Pioli #Donnarumma ?? - calciomercatoit : ??#Juventus, dalla Spagna: nuove voci sul futuro di #Zidane. Possibili dimissioni a fine stagione senza trofei ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato futuro

Commenta per primo Non c'è Massimiliano Allegri nei preferiti del Tottenham per ildella panchina. Secondo Sky Sports in pole position ci sono Roberto Martinez, ct del Belgio e Nuno Espirito Santo attualmente ai Wolves... rispettivamente in casa contro il Cagliari e a Reggio Emilia contro il Sassuolo, aprono ad una situazione di classifica che concede ai bianconeri di guardare al prossimocon maggiore ...L'azienda lavorerà a stretto contatto con la società rossoblù e Sportium nel completare il Progetto Definitivo e parteciperà, insieme al Club, alla gara pubblica internazionale che dovrà essere indett ...Blog Calciomercato.com: Ad una settimana di distanza dalla pessima esibizione di Firenze, la Juventus è chiamata ad un’altra trasferta impegnativa, questa volta sul campo ...