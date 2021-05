Amici 20, Raffaele Renda svela come ha reagito quando ha capito che Martina Miliddi aveva una cotta per lui (Di lunedì 3 maggio 2021) Raffaele Renda è stato un allievo della scuola di Amici 20. La sua voce e il suo talento hanno completamente conquistato Arisa, mentre Rudy Zerbi non ha mai nascosto di non credere nelle sue potenzialità. Finita la sua esperienza nella trasmissione di Canale 5, il calabrese ha rilasciato un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. Il ragazzo ha raccontato di aver iniziato a cantare a 11, 12 anni con i suoi primi concorsi canori: Ascoltavo tanta musica black americana, mi ha sempre affascinato questo mondo che unisce la performance a una bella voce, Chris Brown, Rihanna… In Italia c’è un concetto diverso di performance, a me piace esibirmi live e fare un bello spettacolo. Ad averlo sempre spronato sono stati il fratello Manuel e la sua insegnante di canto: Ha 16 anni, è il migliore amico, parliamo di tutto. E la mia insegnante di canto ... Leggi su isaechia (Di lunedì 3 maggio 2021)è stato un allievo della scuola di20. La sua voce e il suo talento hanno completamente conquistato Arisa, mentre Rudy Zerbi non ha mai nascosto di non credere nelle sue potenzialità. Finita la sua esperienza nella trasmissione di Canale 5, il calabrese ha rilasciato un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. Il ragazzo ha raccontato di aver iniziato a cantare a 11, 12 anni con i suoi primi concorsi canori: Ascoltavo tanta musica black americana, mi ha sempre affascinato questo mondo che unisce la performance a una bella voce, Chris Brown, Rihanna… In Italia c’è un concetto diverso di performance, a me piace esibirmi live e fare un bello spettacolo. Ad averlo sempre spronato sono stati il fratello Manuel e la sua insegnante di canto: Ha 16 anni, è il migliore amico, parliamo di tutto. E la mia insegnante di canto ...

