Amici 20, duro scontro tra Aka7even e Anna Pettinelli : “Sei il solito ciuccio e presuntuoso” (Di lunedì 3 maggio 2021) In onda anche oggi lunedì 3 maggio su Canale 5 una nuova puntata dal daytime di Amici. Anna Pettinelli ha deciso lanciare un guanto di sfida, schierando Aka7even contro Sangiovanni. Il giovane allievo della maestra Pettinelli, tuttavia, non è rimasto piacevolmente sorpreso dalla scelta della coach, richiedendo un confronto con lei. Dopo la lezione con … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 3 maggio 2021) In onda anche oggi lunedì 3 maggio su Canale 5 una nuova puntata dal daytime diha deciso lanciare un guanto di sfida, schierandocontro Sangiovanni. Il giovane allievo della maestra, tuttavia, non è rimasto piacevolmente sorpreso dalla scelta della coach, richiedendo un confronto con lei. Dopo la lezione con … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

alessaandrax : RT @Sara54625831: 'manca poco alla fine di amici, tieni duro sangiovino' madame in diretta #Amici20 #amemici20 #madame - vvvirginiaa : RT @Sara54625831: 'manca poco alla fine di amici, tieni duro sangiovino' madame in diretta #Amici20 #amemici20 #madame - martimessi9 : RT @Sara54625831: 'manca poco alla fine di amici, tieni duro sangiovino' madame in diretta #Amici20 #amemici20 #madame - sangiusmine : RT @Sara54625831: 'manca poco alla fine di amici, tieni duro sangiovino' madame in diretta #Amici20 #amemici20 #madame - be4_trix_ : RT @Sara54625831: 'manca poco alla fine di amici, tieni duro sangiovino' madame in diretta #Amici20 #amemici20 #madame -