Aldo Grasso: "Fedez? La Rai va ripensata, ma non è una bacheca di Facebook" (Di lunedì 3 maggio 2021) "Il concertone del Primo maggio? Una sconfitta di tutti, ma soprattutto è stata una lacerazione, ha mostrato che una Rai così non può andare avanti. C'è bisogno di un ripensamento. Sono urgenti scelte sia sul piano giuridico-istituzionale che su quello editoriale, perché oggi una linea editoriale non c'è". Aldo Grasso, editorialista, critico televisivo e uno dei massimi studiosi di mass media in Italia, racconta la sua idea di tv pubblica alla luce dello scontro tra Fedez e la Rai per l'intervento del rapper milanese sul ddl Zan contro l'omotransfobia. Ha vinto Fedez? Non ha vinto nessuno, non ha vinto Fedez, non ha vinto la Rai. La Rai ha fatto sicuramente una brutta figura. E alla fine non si è capito bene chi dovesse gestire il concerto del Primo maggio: se la Rai o un appalto esterno.

