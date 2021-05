"Vergognoso, una nullità". Bomba sulla Rai: raffica di insulti su Fedez dopo il concertone. Censura? Di chi è fidanzata questa donna (Di domenica 2 maggio 2021) Nella polemica tra Fedez e la Rai entra, a gamba tesa, anche Giulia Berdini. Chi è? La bellissima (ed esplosiva, sui social) fidanzata del direttore di Rai3 Franco Di Mare, che su Instagram attacca frontalmente il rapper milanese. Come noto, Fedez sabato pomeriggio dal palco del concertone del Primo maggio ha denunciato il tentativo di Censura messo in atto, a suo dire, dalla Rai. Pronta replica di viale Mazzini, che smentisce, e cantante che in serata condivide la telefonata avuta prima della sua esibizione con il vicedirettore di Rai3, Ilaria Capitani, braccio destro di Di Mare. La Capitani sembra invitarlo a "edulcorare" il suo monologo sul Ddl Zan, in cui avrebbe attacco la Lega e il premier Draghi. Viale Mazzini ha contro-smentito Fedez parlando di una "telefonata manipolata e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Nella polemica trae la Rai entra, a gamba tesa, anche Giulia Berdini. Chi è? La bellissima (ed esplosiva, sui social)del direttore di Rai3 Franco Di Mare, che su Instagram attacca frontalmente il rapper milanese. Come noto,sabato pomeriggio dal palco deldel Primo maggio ha denunciato il tentativo dimesso in atto, a suo dire, dalla Rai. Pronta replica di viale Mazzini, che smentisce, e cantante che in serata condivide la telefonata avuta prima della sua esibizione con il vicedirettore di Rai3, Ilaria Capitani, braccio destro di Di Mare. La Capitani sembra invitarlo a "edulcorare" il suo monologo sul Ddl Zan, in cui avrebbe attacco la Lega e il premier Draghi. Viale Mazzini ha contro-smentitoparlando di una "telefonata manipolata e ...

soiyae : RT @amaricord: Ieri sera Pio e Amedeo pronunciavano tranquillamente parole come fr*cio e ne*ro su una rete che non si è dissociata dal loro… - sopraeroi : RT @amaricord: Ieri sera Pio e Amedeo pronunciavano tranquillamente parole come fr*cio e ne*ro su una rete che non si è dissociata dal loro… - _elisasemeraro_ : RT @amaricord: Ieri sera Pio e Amedeo pronunciavano tranquillamente parole come fr*cio e ne*ro su una rete che non si è dissociata dal loro… - tetesceneryy : RT @amaricord: Ieri sera Pio e Amedeo pronunciavano tranquillamente parole come fr*cio e ne*ro su una rete che non si è dissociata dal loro… - Bookworm___ : RT @amaricord: Ieri sera Pio e Amedeo pronunciavano tranquillamente parole come fr*cio e ne*ro su una rete che non si è dissociata dal loro… -