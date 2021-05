Roma, buone notizie per Florenzi: con Sarri può restare (Di domenica 2 maggio 2021) Alessandro Florenzi potrebbe restare alla Roma in vista della prossima stagione: l’esterno è nelle grazie di Maurizio Sarri L’arrivo di Maurizio Sarri alla Roma rappresenta una chiave fondamentale per la permanenza di Alessandro Florenzi, che farà ritorno nella Capitale dopo il prestito al Paris Saint-Germain. L’esterno italiano avrebbe il consenso del futuro nuovo allenatore dei giallorossi, che avrebbe già espresso alla famiglia Friedkin di voler trattenere Florenzi per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Alessandropotrebbeallain vista della prossima stagione: l’esterno è nelle grazie di MaurizioL’arrivo di Maurizioallarappresenta una chiave fondamentale per la permanenza di Alessandro, che farà ritorno nella Capitale dopo il prestito al Paris Saint-Germain. L’esterno italiano avrebbe il consenso del futuro nuovo allenatore dei giallorossi, che avrebbe già espresso alla famiglia Friedkin di voler trattenereper la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

