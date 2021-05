Napoli-Cagliari | Osimhen in gol per l’1-0 | assist di Insigne VIDEO

(Di domenica 2 maggio 2021)che goal contro il, il nigeriano sfrutta l’“al bacio” del capitano Lorenzo.Ilpassa in vantaggio contro ilnel match della trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Lo fa sull’asse formato dai due giocatori più vivaci ad inizio gara:di Lorenzo, e gol di Victor. L’attaccante delsi fa largo tra le maglie dei sardi e fa 1-0 battendo Cragno in uscita con un tiro imparabile. L'articolo proviene dapiu.com.

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli *1-0 Cagliari *(Osimhen 13’) #SSFootball - sscnapoli : ?? | #NapoliCagliari sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna. ?? - Yavonz15 : Fabian e Lozano lontano dalla brillantezza. Il Cagliari pensava di fare la vittima sacrificale e invece ha trovato… - MondoNapoli : Live MN - 1-0 il parziale tra Napoli e Cagliari - - SardegnaG : #Cagliari sotto 1-0 a fine primo tempo a Napoli ma gioca bene coglie un palo e sciupa una clamorosa occasione per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Osimhen FLOP: Godin VOTI Al termine del ...Le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore : Gattuso(3 - 5 - 1 - 1) : ...Al termine della prima frazione di gioco delle gare delle 15, il Napoli è avanti per 1-0 contro un Cagliari cpomunque molto pericoloso, gl di Osimhen. Avanti anche l'Atalanta in dieci ...Napoli - Cagliari, le formazioni ufficiali delle squadre: Gattuso opta per 3 cambi e lancia Lozano ...