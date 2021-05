MotoGP, i problemi di Valentino Rossi. Grip e gomme troppo morbide (Di domenica 2 maggio 2021) 12° e 16° in Qatar, caduta a Portimao (Portogallo) e 17° a Jerez de la Frontera. Non si può sorridere nel box del Team Petronas di Valentino Rossi. La Yamaha M1, amica di una vita del “Dottore”, sembra essere diventata cosa compresa da altri, mentre il campione di Tavullia si trova a ripetere un po’ le stesse considerazioni sul suo rendimento nel Mondiale 2021 di MotoGP. Difficoltà legate a che cosa? Essenzialmente alle gomme. Il feeling, soprattutto, con il posteriore è decisamente problematico per Valentino. La M1, che fa proprio della trazione un punto di forza, con Rossi alla guida non presenta queste caratteristiche. I motivi? Lo stile di guida del “46” poco si adatta a quello che richiedono le Michelin. La gamma di pneumatici presentata quest’anno segue in buona parte quanto ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) 12° e 16° in Qatar, caduta a Portimao (Portogallo) e 17° a Jerez de la Frontera. Non si può sorridere nel box del Team Petronas di. La Yamaha M1, amica di una vita del “Dottore”, sembra essere diventata cosa compresa da altri, mentre il campione di Tavullia si trova a ripetere un po’ le stesse considerazioni sul suo rendimento nel Mondiale 2021 di. Difficoltà legate a che cosa? Essenzialmente alle. Il feeling, soprattutto, con il posteriore è decisamente problematico per. La M1, che fa proprio della trazione un punto di forza, conalla guida non presenta queste caratteristiche. I motivi? Lo stile di guida del “46” poco si adatta a quello che richiedono le Michelin. La gamma di pneumatici presentata quest’anno segue in buona parte quanto ...

