Migranti in acque internazionali: richiesta di aiuto lanciata sui social (Di domenica 2 maggio 2021) Una barca con 95 Migranti è a rischio nel Mediterraneo. Ora arriva la richiesta di aiuto da Alarm Phone per evitare una strage. Migranti (Adobe Stock)Ci sono 95 emigrati, in questo momento, che chiedono disperatamente aiuto sia alla Guardia costiera italiana sia alle forze maltesi. Sono nelle acque internazionali e si potrebbe assistere ad un vero e proprio dramma. Sappiamo bene che il problema dei Migranti è sempre attuale, ora si sta verificando una situazione che potrebbe creare un altro disastro. Le ong sono sempre attive per salvaguardare ogni vita ma l'attesa delle decisioni politiche, italiane ma anche come quelle maltesi, possono arrivare troppo in ritardo. La richiesta di aiuto si è avuta ...

