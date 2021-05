Matteo Salvini a Fedez: “E’ vietato fare pubblicità”. Il particolare imbarazza (Di domenica 2 maggio 2021) Diventa un caso politico, come nelle intenzioni dell’autore del resto, il monologo di Fedez durante la versione light del Concertone del 1 maggio, alle prime ore del mattino di domenica 2 maggio arriva la replica di Matteo Salvini e, a dispetto del tono conciliante, è durissima, soprattutto su un particolare: il cappellino della Nike indossato dal rapper. Il monologo di Fedez, andato in onda in diretta RAI durante il Concertone del 1 maggio, centra in pieno l’obiettivo prefissato: far diventare un caso politico le parole dell’autore. Ma un particolare, emerso durante la performance, ha scatenato una beffarda replica dal leader della Lega Matteo Salvini. —>>> Ti potrebbe interessare anche Fedez contro la ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 maggio 2021) Diventa un caso politico, come nelle intenzioni dell’autore del resto, il monologo didurante la versione light del Concertone del 1 maggio, alle prime ore del mattino di domenica 2 maggio arriva la replica die, a dispetto del tono conciliante, è durissima, soprattutto su un: il cappellino della Nike indossato dal rapper. Il monologo di, andato in onda in diretta RAI durante il Concertone del 1 maggio, centra in pieno l’obiettivo prefissato: far diventare un caso politico le parole dell’autore. Ma un, emerso durante la performance, ha scatenato una beffarda replica dal leader della Lega. —>>> Ti potrebbe interessare anchecontro la ...

VincenzoDeLuca : Un pensiero per l’onorevole Matteo Salvini, il più grande sfondatore di porte aperte della politica italiana. - LegaSalvini : ???? Matteo Salvini: 'Insieme ai nostri governatori chiediamo di permettere le visite in sicurezza nelle Rsa. La Leg… - carlogubi : I due bresciani che hanno sabotato un centro vaccinale sono accusati di terrorismo. A beneficio delle autorità inqu… - Ifederik1 : ?? Matteo Salvini oggi in diretta dalle 14,30 a @domenicalive #domenicalive - cutieyoongi__ : RT @mocciosvs: 'Dimmi che non hai capito un cazzo senza dirmi che non hai capito un cazzo', inizia Matteo Salvini: #Fedez -