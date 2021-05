Live Napoli-Cagliari 1-0: Osimhen, che botta: entra Mertens (Di domenica 2 maggio 2021) Il Napoli continua la rincorsa Champions, il Cagliari punta a un'insperata salvezza: sarà un match molto interessante quello di oggi allo stadio Maradona.Gattuso schiera gli azzuri col... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 maggio 2021) Ilcontinua la rincorsa Champions, ilpunta a un'insperata salvezza: sarà un match molto interessante quello di oggi allo stadio Maradona.Gattuso schiera gli azzuri col...

RaiCultura : Da Senza Rete (1968) - trasmissione di Enzo Trapani e Giorgio Calabrese in cui i cantanti si esibivano live dall’au… - zazoomblog : Le partite delle 15 Live: Napoli passa in vantaggio al 13 0 - 0 le altre due partite - #partite #delle #Live:… - infoitsport : Live Napoli-Cagliari 1-0: decide Osimhen, ma che parate Meret - infoitsport : LIVE SERIE A - Napoli e Atalanta per la zona Champions. Cagliari per la salvezza - infoitsport : LIVE - Napoli-Cagliari 1-0 (13' Osimhen): azzurri in vantaggio! -