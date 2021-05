Lazio-Genoa 4-3 | biancocelesti proseguono corsa Champions

SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Lazio 4-3 Genoa #SSFootball - Eurosport_IT : IMMOBILE EGUAGLIA PIOLA ??? Con il gol siglato contro il Genoa, Ciro Immobile ha raggiunto quota 149 gol con la mag… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Lazio-Genoa 4-3: i biancocelesti dominano, poi soffrono ma proseguono la corsa Champions - XIIIr3d : RT @francesco98asr: La lazio dopo il comunicato post napoli in una partita persa 5-2 dove si lamentava dell'arbitro ha: -segnato un gol irr… - SerieARealism : LAZIO vs GENOA - SERIE A REALIAM - FIFA 21 -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Genoa

Commenta per primo4 - 3 (2 - 0 primo tempo) Marcatori: 30' Correa (L), 43' rig. Immobile (L), 47' aut. Marusic (L), 48' Luis Alberto (L), 56' Correa (L), 80' rig. Scamacca (G), 81' Shomurodov (G) Assist: ...14.29 Calcio, Serie A:4 - 3 Lanon molla il treno - Champions: battuto 4 - 3 il, non ancora salvo. 1° tempo a senso unico. Tre chances per Immobile,fermato da Perin che si oppone anche a ...Intanto si è fatto male Biraschi. Che rimane a terra. 44'st Punizione per il Genoa, che mette in mezzo. Masiello non ci arriva, Cassata riprova a mettere in mezzo, ma chiude la difesa della Lazio.ROMA, 02 MAG - Lazio batte Genoa 4-3 in un incontro della 34/a giornata del campionato di serie A, giocato a Roma. I biancocelesti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 con le reti di Corre ...