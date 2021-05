Lazio-Genoa 3-1 diretta | magia di Luis Alberto che ristabilisce le distanze

Info_SerieA : Gol Lazio! ? Correa 56' Lazio 4-1 Genoa - FAMerkezi : GOAL! Lazio 4-1 Genoa (56 Joaquin Correa) - Finally_Andre : RT @francesco98asr: La lazio dopo il comunicato post napoli in una partita persa 5-2 dove si lamentava dell'arbitro ha: -segnato un gol irr… - mandrrilo : Lazio 3-1 Genoa 48' Luis Alberto - YBah96 : RT @francesco98asr: La lazio dopo il comunicato post napoli in una partita persa 5-2 dove si lamentava dell'arbitro ha: -segnato un gol irr… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Genoa

Correa è intervenuto al termine della prima frazione di gioco tra: ecco le sue parolesi stanno scontrando sul campo dell'Olimpico, nel lunch match di questa domenica di campionato. Al termine dei primi 45 minuti di gioco, ecco le parole ...... Ciro Immobile ha raggiunto Silvio Piola nella classifica all time dei marcatori dellaImmobile non sbaglia dal dischetto e sigla il raddoppio in. L'attaccante tocca così quota ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaquattresima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...La Lazio sta battendo il Genoa per 2-0 alla fine del primo tempo. A rete Correa al 30' e Immobile su calcio di rigore al 43'. Tuttavia il Genoa ha dimostrato di essere vivo e di poter ...