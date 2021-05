(Di domenica 2 maggio 2021) È stato presentato il progetto risultato vincitore nel bando, pubblicato nello scorso mese di dicembre, per la realizzazione dell’del. Si è aggiudicato questo ambizioso progetto la proposta presentata da Milan Ingegneria. Com’è ormai noto, l’idea fu lanciata nel 2014 da Daniele Manacorda in un suo breve articolo. Fu poi mia la responsabilità (secondo alcuni la ‘colpa’, come per altre vicende), in qualità allora di presidente del Consiglio superiore ‘Beni culturali e paesaggistici’, illustrare questa idea, che sarebbe rimasta relegata al massimo nel dibattito tra gli addetti ai lavori come un’ipotesi puramente teorica, al ministro Dario Franceschini, che ne fu subito folgorato, tanto da rendere pubblico subito il suo sostegno con un tweet il 2 novembre del 2014. Accade raramente che un politico sposi una proposta lanciata da uno ...

HuffPostItalia : L'arena diventi una 'piazza' per riavvicinare i cittadini al Colosseo -

Ultime Notizie dalla rete : arena diventi

Agenzia ANSA

Quella "delle 130 vite perse nel Mediterraneo" nei giorni scorsi è "una tragedia europea. Dobbiamo fare di tutto per salvare vite. Per questo abbiamo bisogno" che il Patto sull'asilooperativo. Così la commissaria europea all'Asilo, Ylva Johansson, presentando un'iniziativa sui rimpatri volontari dei migranti. .Credo che salvaguardare l'non solo sia un obbligo per chi crede in Verona, maanche un modo per contribuire a far conoscere sempre più la nostra città a tutti, italiani e stranieri. È ...Il progetto ha avuto molte obiezioni, tutte confutabili. L'auspicio è che la realizzazione non sia funzionale solo al turismo di massa ...Il Colosseo nel 2023 avrà una nuova arena di 3000 metri quadrati completamente reversibile a copertura degli spazi ipogei impiegando scelte strutturale costruttive altamente tecnologiche finalizzate a ...