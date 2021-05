Inter | Zhang | “Momento speciale ed emozionante | non ci sono parole per descriverlo”

Leggi su sportface

(Di domenica 2 maggio 2021) Il presidente dell’Steven, nel corso di un’vista rilasciata all’ANSA, ha raccontato le proprie emozioni dopo aver conquistato il suo primo scudetto con il club nerazzurro: “E’ unper tutte le persone coinvolte in questo progetto e chestate con noi in questo percorso. Grazie prima di tutto ai tifosi, a tutti gli stakeholder, a chi lavora con noi e ovviamente al nostro coach Antonio Conte e ai giocatori che hanno lavorato duramente per raggiungere questo risultato. Voglio inoltre ringraziare tutti i dipendenti dell’e il management, i due amministratori delegati che mi hanno sostenuto non solo in quest’anno ma anche nei precedenti cinque. Tutti coloro che fanno parte di questo progetto, che hanno ...