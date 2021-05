Hockey pista | Serie A1 | Montebello | goleada al Sandrigo I ragazzi di Jofrè ai playoff scudetto

(Di domenica 2 maggio 2021) Un clamoroso 5-0. Con questo risultato ilsi impone sulnel ritorno dei preliminari deidellaA1 2020/2021 diqualificandosi per il tabellone principale a otto formazioni, dove adesso se la vedrà nei quarti di finale verso il tricolore contro il Forte dei Marmi. Esito a senso unico del match con idiscatenati che ribaltano il 4-2 subito all’andata andando in gol – nell’ordine – con Miguelez, in un primo tempo chiuso sull’1-0, e poi, nella ripresa, con Nicoletti, Paiva e due volte con il graffio di Tataranni. Di seguito il tabellone e il calendario deidellaA1 di...

SantaBitvhKlaus : RT @DonatoEuropa: L'Inter chiuderà a 90/92 punti dopo aver fatto un girone di ritorno da schiacciasassi assoluta (2 pareggi e tutte vinte)… - KingPancredi : RT @DonatoEuropa: L'Inter chiuderà a 90/92 punti dopo aver fatto un girone di ritorno da schiacciasassi assoluta (2 pareggi e tutte vinte)… - infoitsport : Hockey su pista Serie A1: definito il quadro dei quarti di finale - diegocecati : RT @DonatoEuropa: L'Inter chiuderà a 90/92 punti dopo aver fatto un girone di ritorno da schiacciasassi assoluta (2 pareggi e tutte vinte)… - alfex46 : RT @DonatoEuropa: L'Inter chiuderà a 90/92 punti dopo aver fatto un girone di ritorno da schiacciasassi assoluta (2 pareggi e tutte vinte)… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista

OA Sport

GROSSETO " Impresa del Circolo Pattinatori RRD Grosseto che espugna ladel Viareggionella gara d'andata dei playoff che garantiscono un posto nella Final Four di serie B. I ragazzi di Alessandro Brizzi, trascinati da Matteo Battaglia, sceso dalla serie A1 ...Nel 1° incontro di sabato scorso sulladel Pala Rovagnati, la compagine di Massimo Barbieri è stata sconfitta dal Monza per 9 a 3, priva peraltro " come lo sarà per tutta la fase playout " ...Un clamoroso 5-0. Con questo risultato il Montebello si impone sul Sandrigo nel ritorno dei preliminari dei playoff scudetto della Serie A1 2020/2021 di hockey pista qualificandosi per il tabellone pr ...Bidielle Correggio e Tierre Chimica Montebello completano il quadro delle squadre qualificate per i quarti dei playoff della Serie A1 di hockey su pista.