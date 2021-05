F1, GP Spagna Barcellona 2021: programma, date, orari e diretta tv (Di domenica 2 maggio 2021) Primo back-to-back stagionale in Formula 1. Dopo la tappa del Portogallo la classe regina sbarcherà a Barcellona per il Gran Premio di Spagna per il quarto appuntamento stagionale. Sullo storico circuito del Montmelò team e piloti cominceranno l’attività in pista venerdì 7 maggio alle ore 11:30 e 15:00 con le prime due sessioni di libere. Poi sabato 8 maggio alle 12:00 il via alle libere 3 e alle 15:00 le qualifiche. Il programma si chiuderà domenica 9 maggio con la gara al via alle ore 15:00. Tutte le sessioni verranno trasmesse in diretta sul canale Sky Sport F1 mentre su Sportface potrete seguire il weekend minuto per minuto attraverso live testuali e approfondimenti. programma GP Spagna (7-9 maggio) Venerdì 7 maggio Ore 11:30, Prove libere 1 Ore 15:00, Prove libere 2 Sabato 8 ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Primo back-to-back stagionale in Formula 1. Dopo la tappa del Portogallo la classe regina sbarcherà aper il Gran Premio diper il quarto appuntamento stagionale. Sullo storico circuito del Montmelò team e piloti cominceranno l’attività in pista venerdì 7 maggio alle ore 11:30 e 15:00 con le prime due sessioni di libere. Poi sabato 8 maggio alle 12:00 il via alle libere 3 e alle 15:00 le qualifiche. Ilsi chiuderà domenica 9 maggio con la gara al via alle ore 15:00. Tutte le sessioni verranno trasmesse insul canale Sky Sport F1 mentre su Sportface potrete seguire il weekend minuto per minuto attraverso live testuali e approfondimenti.GP(7-9 maggio) Venerdì 7 maggio Ore 11:30, Prove libere 1 Ore 15:00, Prove libere 2 Sabato 8 ...

jiyoonismo : Ti piacerebbe vivere in Spagna? — oddio amo quando mi fate domande così ?? comunque tantissimo, mi sono proprio inna… - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna: Dembelè può restare al Barcellona - giornaleradiofm : Startup: a Milano arriva Blok, delivery che porta la spesa in 10 minuti e assume rider: Roma, 30 apr. (Labitalia) -… - infoitsport : Lautaro Martinez, rinnovo Inter al punto 0? In Spagna sicuri: c’è il Barcellona - theguyvictor : #concerto #covid in Spagna già fanno i concerti, i casinò sono già aperti e tra un po’ riapriranno le discoteche!… -