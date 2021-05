Covid, in Campania ieri 1.352 positivi e 11 decessi: indice di contagio al 9,59%. Più ricoveri e terapie intensive (Di domenica 2 maggio 2021) Resta piuttosto stabile la curva dei contagi in Campania sulla quale influisce, come sempre nel fine settimana, la percentuale minore di tamponi molecolari esaminati. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.352 i casi positivi su 14.087 tamponi molecolari esaminati. ieri l’indice di positività era pari all’8,7%, oggi e’ pari al 9,59%. Undici i decessi (ieri erano 12) e 1701 le persone guarite. Negli ospedali, dopo giorni in cui la situazione nelle terapie intensive è rimasta stabile, oggi si registra un aumento dei posti letto occupati, 143 mentre ieri erano 137; in aumento anche quelli in degenza, 1467 mentre ieri erano 1441. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Resta piuttosto stabile la curva dei contagi insulla quale influisce, come sempre nel fine settimana, la percentuale minore di tamponi molecolari esaminati. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.352 i casisu 14.087 tamponi molecolari esaminati.l’dità era pari all’8,7%, oggi e’ pari al 9,59%. Undici ierano 12) e 1701 le persone guarite. Negli ospedali, dopo giorni in cui la situazione nelleè rimasta stabile, oggi si registra un aumento dei posti letto occupati, 143 mentreerano 137; in aumento anche quelli in degenza, 1467 mentreerano 1441. L'articolo ...

