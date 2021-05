Covid, focolai in 2 scuole a San Giorgio a Cremano: stop a lezioni in presenza (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due focolai Covid in due diversi istituti scolastici a San Giorgio a Cremano (Napoli): per questo motivo il sindaco, Giorgio Zinno, ne dispone la chiusura fino al 13 maggio. Il primo focolaio si trova nel plesso Marconi dell’I.C. Massimo Troisi, dove vi sono attualmente due casi in una terza media e altri due in una seconda. Nel Liceo Carlo Urbani vi sono tre casi in una classe terza e quattro in una prima. ‘‘Anche questi nuovi positivi, sono compagni di classe di due alunni che si erano positivizzati e che si trovavano in quarantena. Anche in questo caso, il contagio è emerso dai tamponi di controllo” scrive il sindaco sulla pagina facebook ”Ho ricevuto poco fa da parte del Responsabile dell’Ambito 3 della Asl Na 3 Sud , dott. Montella, le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Duein due diversi istituti scolastici a San(Napoli): per questo motivo il sindaco,Zinno, ne dispone la chiusura fino al 13 maggio. Il primoo si trova nel plesso Marconi dell’I.C. Massimo Troisi, dove vi sono attualmente due casi in una terza media e altri due in una seconda. Nel Liceo Carlo Urbani vi sono tre casi in una classe terza e quattro in una prima. ‘‘Anche questi nuovi positivi, sono compagni di classe di due alunni che si erano positivizzati e che si trovavano in quarantena. Anche in questo caso, il contagio è emerso dai tamponi di controllo” scrive il sindaco sulla pagina facebook ”Ho ricevuto poco fa da parte del Responsabile dell’Ambito 3 della Asl Na 3 Sud , dott. Montella, le ...

borghi_claudio : Sono su un taxi a Roma. Alla radio c'è il tg di radio 1 che sta facendo il solito terrorismo covid con i 'focolai a… - anteprima24 : ** #Covid, focolai in 2 scuole a San Giorgio a Cremano: stop a lezioni in presenza ** - infoitinterno : Covid, 1130 Casi: 159 Nel Leccese. Il Virus Nelle Scuole A Matino E Taviano: Nuovi Focolai, Due Ricoverati - Anubi_Inpw : RT @nuova_venezia: L’esperimento è uno dei primi eventi pilota per verificare se sia possibile allentare le misure senza scatenare nuovi fo… - nuova_venezia : L’esperimento è uno dei primi eventi pilota per verificare se sia possibile allentare le misure senza scatenare nuo… -