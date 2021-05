Chiara Ferragni commenta l’intervento di Fedez: “Non potrei essere più fiera” (Di domenica 2 maggio 2021) Chiara Ferragni condivide con i fan l’orgoglio per il marito Fedez, da ieri al centro del dibattito per il suo intervento sul palco del Concertone del Primo Maggio Il rapper… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 2 maggio 2021)condivide con i fan l’orgoglio per il marito, da ieri al centro del dibattito per il suo intervento sul palco del Concertone del Primo Maggio Il rapper… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

RobTallei : Fun fact: Fedez su Instagram ha più follower dei voti presi da tutto il centrodestra alle ultime politiche. Chiara… - advictedtohim : RT @xtommoway: ora che chiara ferragni ha preso l’unico uomo buono in italia come facciamo - smarikaa04 : RT @xtommoway: ora che chiara ferragni ha preso l’unico uomo buono in italia come facciamo - pamInParis00 : L’orgoglio di Chiara Ferragni e poi della maggior parte del popolo italiano ha un nome…. Si chiama Federico Lucia… - jumpolsneck : RT @thatssoIaura: SE FOSSI CHIARA FERRAGNI IO FEDERICO ME LO SPOSEREI DI NUOVO -