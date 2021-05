Cacciato di casa dal padre, decide di dormire in un parcheggio e muore di freddo (Di domenica 2 maggio 2021) Un 19enne è morto per assideramento dopo essere stato allontanato di casa dal padre. L’uomo si era infuriato con il figlio, sospettato di fare uso di droghe leggere. Quella che sembrava una banale lite tra un adolescente e suo padre con tanto di allontanamento del giovane dalla casa dei genitori si è risolta in un’assurda tragedia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 2 maggio 2021) Un 19enne è morto per assideramento dopo essere stato allontanato didal. L’uomo si era infuriato con il figlio, sospettato di fare uso di droghe leggere. Quella che sembrava una banale lite tra un adolescente e suocon tanto di allontanamento del giovane dalladei genitori si è risolta in un’assurda tragedia L'articolo proviene da Leggilo.org.

