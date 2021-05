Anna Tatangelo svela il suo desiderio più grande | “Non smetto mai”

(Di domenica 2 maggio 2021) Ospite a Verissimo,parla per la prima volta della fine della sua storia con Gigi D’Alessio, ma non solo: anche gioia e progetti nelle sue parole.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

radiolisola : #NowPlaying: Anna Tatangelo - Libera - infoitcultura : Verissimo, Anna Tatangelo con il body nero primavera estate 2021 - infoitcultura : Anna Tatangelo, dove vive e com’è la sua casa: tutti i dettagli – FOTO - infoitcultura : Anna Tatangelo, la verità sulla fine del rapporto con Gigi D’Alessio - infoitcultura : Anna Tatangelo, la canotta straripante: il selfie che mostra le sue due grazie – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Tra gli ospiti ci saràche porrà bizzarre e inaspettate domande. Per vincere il montepremi, come sempre, sarà necessario dare 21 risposte tutte errate. Non mancherà il salottino, ...Rottura con Gigi D'Alessio,: 'Lui il classico napoletano che vuole tutti intorno' 22 gennaio 2021, ospite a Verissimo, ha ripercorso tutte le tappe della sua carriera, iniziata prestissimo, ad ...Avanti un altro pure di sera: ospiti, squadre e diretta della quarta puntata (2 maggio). Anna Tatangelo in studio con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.Anna Tatangelo a Verissimo ha parlato della fine della storia d'amore con Gigi D'Alessio dicendo: "la vita va avanti". Ecco il video Mediaset.