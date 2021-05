Vladimir Luxuria smonta il teatrino di Pio e Amedeo sull’omofobia: “Le risate non salvano i gay picchiati o cacciati di casa” (Di sabato 1 maggio 2021) Pio e Amedeo ieri sera sono saliti in cattedra spiegandoci come dovremmo reagire alle aggressioni verbali omofobe (come se loro sapessero cosa significa). Il duo ha anche dichiarato che i Pride ormai sono inutili. E in merito a queste dichiarazioni oggi è intervenuta Vladimir Luxuria, che con molta calma ha smontato lo sketch “L’ironia salverà il mondo”. “L’ironia è vero che è un vaccino contro il virus della stupidaggine. Una volta mi urlarono ‘brutto fr**io’ e io risposi ‘brutto a chi’? In quel modo ho smussato l’arma dell’avversario. Voi avete fatto una battuta su di me dicendo che mi nascondo il salamino e poi ci siamo sentiti al telefono e c’ho riso sopra essendo dotata di autoironia. Io vi ho risposto ridendo ‘vi strapperò i peli uno ad uno’. Perché sono pronta a prendermi in giro. Però l’ironia non basta ... Leggi su biccy (Di sabato 1 maggio 2021) Pio eieri sera sono saliti in cattedra spiegandoci come dovremmo reagire alle aggressioni verbali omofobe (come se loro sapessero cosa significa). Il duo ha anche dichiarato che i Pride ormai sono inutili. E in merito a queste dichiarazioni oggi è intervenuta, che con molta calma hato lo sketch “L’ironia salverà il mondo”. “L’ironia è vero che è un vaccino contro il virus della stupidaggine. Una volta mi urlarono ‘brutto fr**io’ e io risposi ‘brutto a chi’? In quel modo ho smussato l’arma dell’avversario. Voi avete fatto una battuta su di me dicendo che mi nascondo il salamino e poi ci siamo sentiti al telefono e c’ho riso sopra essendo dotata di autoironia. Io vi ho risposto ridendo ‘vi strapperò i peli uno ad uno’. Perché sono pronta a prendermi in giro. Però l’ironia non basta ...

GarboeK : @ironmanolan Sono tra i migliori amici di Vladimir Luxuria e Balotelli. Dopo mezz'ora hanno limonato come due fidan… - HugeBelin : RT @lusurpateur_: Vladimir Luxuria è una santa ancora a dover spiegare certi concetti a gente che ti ride in faccia - Gianlustella : Il nuovo corso della Sciura Alessandra..... Senilità. Omofobia, la giravolta di Alessandra Mussolini a sostegno d… - __bluemoon_____ : non io che scambio vladimir luxuria per laura la divina #pioeamedeo - gattorosarosa : RT @RadioRadioWeb: 'Non sarebbe una vittoria della sinistra o della destra: dovrebbe essere una vittoria del senso di civiltà di un Paese d… -