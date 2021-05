Ultime Notizie Roma del 01-05-2021 ore 17:10 (Di sabato 1 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nulla vedo come una festa ma sono una giornata di rabbia non è una festa ma è una giornata di mobilitazione lo dice il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri presentando la festa del Lavoro CGIL CISL e UIL Sono in piazza oggi con altre manifestazioni nazionali unitari con le distanze le precauzioni necessarie le mobilitazioni in tre luoghi simbolici del mondo del lavoro Terni Passo Corese all’ospedale dei castelli a Fontana di Papa Landini di c’è il momento di i vaccini nonna di licenziare Bombardieri spiega ripartire da chi ha perso il lavoro per sbarra dopo lo tsunami di forme eque e partecipati la Commissione Europea ha ricevuto il piano di ripresa resilienza dell’Italia insieme a quelli di Austria Belgio Slovenia salgono così a 13 i ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nulla vedo come una festa ma sono una giornata di rabbia non è una festa ma è una giornata di mobilitazione lo dice il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri presentando la festa del Lavoro CGIL CISL e UIL Sono in piazza oggi con altre manifestazioni nazionali unitari con le distanze le precauzioni necessarie le mobilitazioni in tre luoghi simbolici del mondo del lavoro Terni Passo Corese all’ospedale dei castelli a Fontana di Papa Landini di c’è il momento di i vaccini nonna di licenziare Bombardieri spiega ripartire da chi ha perso il lavoro per sbarra dopo lo tsunami di forme eque e partecipati la Commissione Europea ha ricevuto il piano di ripresa resilienza dell’Italia insieme a quelli di Austria Belgio Slovenia salgono così a 13 i ...

fanpage : India, finisce l’ossigeno in ospedale: muoiono otto pazienti Covid - Corriere : In India nuovo record mondiale: 400 mila contagi in un giorno - Agenzia_Ansa : Covid, 400mila casi in un giorno in India, nuovo record mondiale. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 3.523… - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: ?? Il bollettino medico da Trigoria: lesioni muscolari per Spinazzola e Veretout. Lussazione alla spalla per Pau Lopez… - corgiallorosso : ?? Il bollettino medico da Trigoria: lesioni muscolari per Spinazzola e Veretout. Lussazione alla spalla per Pau L… -