Suv e crossover - I modelli del segmento D in vendita nel 2021 - FOTO GALLERY

(Di sabato 1 maggio 2021) Dopo idi piccole dimensioni e quelli compatti, passiamo oggi in rassegna nella nostra galleria d'immagini le Suv e ledelD, una fetta di mercato piuttosto affollata di prodotti a ruote alte. Del resto, questi veicoli costituiscono ormai da anni un trend in ascesa, che non lesina novità, neanche in questo periodo di emergenza pandemica. A maggior ragione se si tratta di auto elettrificate, sempre più numerose: oltre alle tante mild hybrid, non mancano infatti varianti a ruote alte con tecnologia full e plug-in, al pari delle elettriche pure, di cui le Suv, insieme con le berline-coupé e i veicoli da città, rappresentano la maggioranza delle proposte.

... di cui 130 mila per il piccoloFiat che dovrebbe nascere sulla base del prototipo Centoventi svelato al Salone di Ginevra nel 2019. Per la B -della Jeep, che andrà a posizionarsi al ...Una chiave sarà il mercato deicoupé : ' Il trend suicontinuerà. Icoupé sono molto di moda. Possono avere buone forme aerodinamiche e ottenere delle gomme più grandi, così ...Dopo i modelli di piccole dimensioni e quelli compatti, passiamo oggi in rassegna nella nostra galleria d’immagini le Suv e le crossover del segmento D, una fetta di mercato piuttosto affollata di pro ...Stellantis ha approvato la futura produzione a Tychy di due suv in formato crossover per i marchi Jeep e Fiat; si attende il via libera per Alfa Romeo Brennero ...