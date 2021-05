Sono 169 i nuovi contagi registrati oggi in FVG (Di sabato 1 maggio 2021) 1 maggio: oggi in Friuli Venezia Giulia su 6797 tamponi molecolari Sono stati rilevati 169 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,48%. Sono inoltre 5595 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali Sono stati rilevati 54 casi (0,96%). I decessi registrati Sono 10 a cui si somma uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 30 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 216. I decessi complessivamente ammontano a 3.711, con la seguente suddivisione territoriale: 790 a Trieste, 1.972 a Udine, 663 a Pordenone e 286 a Gorizia. I totalmente guariti Sono 88.866, i clinicamente guariti 5.438, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 7.118. Dall’inizio della pandemia ... Leggi su udine20 (Di sabato 1 maggio 2021) 1 maggio:in Friuli Venezia Giulia su 6797 tamponi molecolaristati rilevati 169con una percentuale di positività del 2,48%.inoltre 5595 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 54 casi (0,96%). I decessi10 a cui si somma uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 30 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 216. I decessi complessivamente ammontano a 3.711, con la seguente suddivisione territoriale: 790 a Trieste, 1.972 a Udine, 663 a Pordenone e 286 a Gorizia. I totalmente guariti88.866, i clinicamente guariti 5.438, mentre quelli in isolamentoscendono a 7.118. Dall’inizio della pandemia ...

Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Un vero e proprio mistero. Chi sono questi bambini e perché sono sprofondati in un sonno lungo anni - Tae__baangtan : @_avocadosoob Tutti tranne Hyunjin e Seungmin sono più bassi di Jimin ahahah. Addirittura due di loro sono 167 e 169 ahahahH - andaletomabefis : RT @IlPrimatoN: Un vero e proprio mistero. Chi sono questi bambini e perché sono sprofondati in un sonno lungo anni - MuredduGiovanni : RT @IlPrimatoN: Un vero e proprio mistero. Chi sono questi bambini e perché sono sprofondati in un sonno lungo anni - carpiko : RT @IlPrimatoN: Un vero e proprio mistero. Chi sono questi bambini e perché sono sprofondati in un sonno lungo anni -