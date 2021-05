Roma | dà fuoco a quattro auto e poi scappa | è caccia al piromane di Centocelle

(Di sabato 1 maggio 2021) Rabbia e paura nella notte a, dove ben 4sono state incendiate. E’ accaduto alle 4 del mattino di venerdì 30 maggio, quando i residenti hanno notato le fiamme divampare in strada ed hanno allertato Vigili dele la Polizia. Gli agenti del distretto Prenestino sono così accorsi in via degli Aceri dove mentre i Vigili delspegnevano le fiamme, hanno ricostruito quanto accaduto. Leggi anche:, volano pugni a Rai Sport: lite tra due giornalisti nella sede di Saxa Rubra Il dolo è assicurato: a daralle, andate distrutte, sembra esser stato un uomo. Fortunatamente il rapido intervento dei vigili delha evitato che le fiamme divampassero altrove e creassero ulteriori danni. I poliziotti intanto sono riusciti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma fuoco

