Riapre a Genova il teatro Carlo Felice

(Di sabato 1 maggio 2021) AGI - "Bentornati al Carlodi". Con queste semplici parole, piene d'emozione, Claudio Orazi, sovrintendente del teatro dell'opera genovese, insieme al direttore artistico, Pierangelo Conte, ha accolto nuovamente il pubblico in sala dopo la lunga chiusura imposta dalle misure adottate dal governo per contenere il contagio da coronavirus. "Queste voci all'esterno del teatro, questo brusio tra le poltroncine in sala è la miglior introduzione musicale che ci potessimo immaginare, perché ci mancava tanto l'affezionato pubblico del Teatro Carlo, con anche tanti giovani, per assistere ad una kermesse teatrale che vedrà impegnate tutte le nostre compagini artistiche" ha detto Orazi incontrando i giornalisti. Le luci si sono abbassate alle 18, per accendere i riflettori sul palco dove si è esibito il coro delle voci ...