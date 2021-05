Pio e Amedeo, stereotipi LGBT. Aurora Ramazzotti: “Sbagliato dire fro***” (Di sabato 1 maggio 2021) Non c'è nulla da ridere nel monologo fatto dai due comici pugliesi a Felicissima Sera. La figlia di Michelle Hunziker prende posizione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 1 maggio 2021) Non c'è nulla da ridere nel monologo fatto dai due comici pugliesi a Felicissima Sera. La figlia di Michelle Hunziker prende posizione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - fanpage : #FelicissimaSera Un monologo molto poco corretto, come avevano promesso #pioeamedeo - ginolat76 : RT @Nicolabrunialti: Pensa che idioti noi, anni passati ad andare nelle scuole per parlare di inclusione, di rispetto degli altri, del peso… - dani09060906 : Quindi dobbiamo chiedere a Pio e Amedeo quando sentirci offesi? E perché questo monologo non lo avete fatto alla pr… -