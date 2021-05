Nati oggi, i compleanni del mese di maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Sportivi, attori, cantanti... Giorno per giorno, i “Nati oggi” alla scoperta dei tanti compleanni vip del mese. 1 maggio È il compleanno di Ricky Tognazzi (66 anni) e Roby Facchinetti (77 anni), che festeggiano nello stesso giorno dell'ex bomber di Milan e Udinese, Oliver Bierhoff (53 anni) e di Violante Placido (45 anni). A Hollywood gli auguri vanno a John Woo (75 anni), Wes Anderson (52), Jamie Dornan (39), Madeline Brewer (29). Nella giornata della festa dei lavoratori erano Nati anche Giovannino Guareschi (1908) e Ignazio Silone (1900). 2 maggio Il giorno successivo tocca al figlio Francesco Facchinetti, che spegne 41 candeline insieme a Donatella Versace (66 anni), David Beckham (46 anni), Lily Allen (36), Dwayne Johnson (49), Christine Baranski di Mamma Mia! e ... Leggi su gqitalia (Di sabato 1 maggio 2021) Sportivi, attori, cantanti... Giorno per giorno, i “” alla scoperta dei tantivip del. 1È il compleanno di Ricky Tognazzi (66 anni) e Roby Facchinetti (77 anni), che festeggiano nello stesso giorno dell'ex bomber di Milan e Udinese, Oliver Bierhoff (53 anni) e di Violante Placido (45 anni). A Hollywood gli auguri vanno a John Woo (75 anni), Wes Anderson (52), Jamie Dornan (39), Madeline Brewer (29). Nella giornata della festa dei lavoratori eranoanche Giovannino Guareschi (1908) e Ignazio Silone (1900). 2Il giorno successivo tocca al figlio Francesco Facchinetti, che spegne 41 candeline insieme a Donatella Versace (66 anni), David Beckham (46 anni), Lily Allen (36), Dwayne Johnson (49), Christine Baranski di Mamma Mia! e ...

