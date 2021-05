Mission accomplished | o quasi Bertolaso una mano l’ha data sì

(Di sabato 1 maggio 2021)e compiuta, o. In ogni modo, alla faccia dei critici a prescindere, Guidoanche stavolta cefatta, forse. L’uomo delle imprese difficili, bersaglio di polemiche spesso inutili, ha trasformato la Caporetto lombarda (il caos di Aria, contro cui l’ex capo della Protezione civile ha alzato più volte la voce) in una grintosa campagna vaccinale finalmente ritmata, che potrebbe – toccando ferro – trascinare i lombardi fuori dalla pandemia entro l’estate. Non è un caso se il governatore Attilio Fontana, dopo molti giri di parole a vuoto, può ora annunciare: “La Lombardia ha superato i tre milioni di dosi di vaccini”. Così ora stanno strattonandoverso le amministrative, a Roma, perché – secondo il Cavaliere – nessuno sarebbe meglio di lui per fare il sindaco dell’Urbe. Ma ...

Advertising

taroleo_ : #Figliuolo disse che entro aprile avremmo fatto 500k vaccini al giorno. 29/04 mission accomplished. Prima volta da… - atowanismo : NICE ONE. MISSION ACCOMPLISHED HAHAHAHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAA - cecchin_stefano : @fattoquotidiano @VinzBis Sicuramente un'altra 'mission accomplished'..... - SchwarzGuido : @ilmanifesto Mission accomplished! Ora mi ci vuole tutto il giorno per leggervi ???????????? a una voce necessaria - TrexieHarvey_ : AHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA MISSION ACCOMPLISHED?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mission accomplished

Il Foglio

? Niente affatto. Vent'anni fa a Kabul c'erano i talebani . Ci sono e ci saranno ancora. Improbabile, anzi impossibile che l'attuale finzione di democrazia riesca a sopravvivere. ...", missione compiuta? Assolutamente no. Per quanto, anche nel comunicato, si cerchi di girarci attorno, nessuno degli obiettivi iniziali, e nemmeno quelli fissati quando ci siamo ...L’uomo delle imprese difficili ha trasformato la Caporetto lombarda in una grintosa campagna vaccinale, che potrebbe trascinare i cittadini fuori dalla pandemia entro l’estate ...Sette secoli dopo i Vespri (siciliani) un’altra guerra dei vent’anni arriverà a conclusione. Quella in Afghanistan. E la cosa ci riguarda ancora perché in quel lontano ottobre 2001 gli italiani erano ...