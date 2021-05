(Di sabato 1 maggio 2021) Il geologo Sassi all’Adnkronos: “Si inabissa a profondità oceaniche, con i suoi dati protegge ambiente e gasdotti sottomarini, può vedere relitti e fare scoperte archeologiche”. Si inabissa nei mari a profondità oceaniche e grazie ai suoi ‘occhi’ ed al suo ‘fiuto’ raccoglie dati utili per proteggere l’ambiente o sofisticati impianti come i gasdotti sottomarini. E’ il, un gioiello tecnologico che l’naha annunciato di avere appenato incambiando verso alla mappatura del fondo del mare. “é stato ideato e costruito dalla norvegese Kongsberg, è un veicoloa guida autonoma ed é in grado di investigare i fondali marini ad ...

Advertising

StraNotizie : Lighthouse porta in Italia il drone subacqueo Hugin 4500 -

Ultime Notizie dalla rete : Lighthouse porta

Adnkronos

Il drone può vedere infatti relitti sommersi e consentire anche scoperte archeologiche" riferisce il manager di. E se il motto della società è "Pensare oltre. Stare un passo avanti", ...Sulla costa est il Wicklowè il faro per i più atletici: per raggiungerlo, infatti, si ...il percorso di 19 chilometri del Castlewellan MTB Trail Centre o l'anello di 28 chilometri che...Arrivato in Italia l'innovativo drone subacqueo Hugin 4500 che l'italiana Lighthouse ha annunciato di avere appena portato nel nostro Paese per realizzare una mappatura del fondo del mare con dati pre ...Si inabissa nei mari a profondità oceaniche e grazie ai suoi 'occhi' ed al suo 'fiuto' raccoglie dati utili per proteggere l'ambiente o sofisticati impianti come i gasdotti sottomarini. E' il drone su ...