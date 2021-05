Lei è la figlia di uno degli attori più amati: notate la somiglianza? (Di sabato 1 maggio 2021) La giovane donna in foto è la figlia di uno degli attori più amati e apprezzati del mondo. Sapete di chi si tratta? La somiglianza è infatti visibilissima, ed è impossibile non notare i tratti del volto in comune con quelli del suo papà. Quest’ultimo è infatti un attore amatissimo che, ormai da anni, ha saputo emozionare i fans con i suoi innumerevoli film. Sin dall’inizio della sua carriera, è riuscito infatti a conquistare i cuori e le case di migliaia di telespettatori in tutto il mondo. Siete curiosi di sapere chi è questa ragazza? Si chiama Willow ed è la figlia di… Si tratta di Willow Smith, la figlia del noto attore hollywoodiano Will Smith, una vera icona del cinema internazionale. Nata a Los Angeles nel 2000, la Smith è dunque ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) La giovane donna in foto è ladi unopiùe apprezzati del mondo. Sapete di chi si tratta? Laè infatti visibilissima, ed è impossibile non notare i tratti del volto in comune con quelli del suo papà. Quest’ultimo è infatti un attoressimo che, ormai da anni, ha saputo emozionare i fans con i suoi innumerevoli film. Sin dall’inizio della sua carriera, è riuscito infatti a conquistare i cuori e le case di migliaia di telespettatori in tutto il mondo. Siete curiosi di sapere chi è questa ragazza? Si chiama Willow ed è ladi… Si tratta di Willow Smith, ladel noto attore hollywoodiano Will Smith, una vera icona del cinema internazionale. Nata a Los Angeles nel 2000, la Smith è dunque ...

