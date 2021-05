Le macerie di ottobre | l' incubo di dem e 5 Stelle

(Di sabato 1 maggio 2021) Letta evidenzia i punti critici che mettono in discussione l’alleanza tra Pd e M5s in vista delle elezioni amministrative

il Giornale

In altre parole il timore che affligge dem e pentastellati è quello di ritrovarsi in mezzo allead. Se i risultati elettorali saranno al di sotto delle attese allora altre cose ...Insomma, il 'non detto' di questi giorni è che sia i nuovi 5Stelle che dalle parti del Nazareno temono addi ritrovarsi in mezzo alleLetta evidenzia i punti critici che mettono in discussione l’alleanza tra Pd e M5s in vista delle elezioni amministrative ...A che punto è l'alleanza politica con i 5 Stelle? Lo spiega Enrico Letta: «Nei Comuni è difficile fare le cose insieme ...