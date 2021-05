Inter, Conte sorride allo Scudetto ma sbotta in tv: arriva il chiarimento (Di sabato 1 maggio 2021) Antonio Conte si prepara a vincere lo Scudetto nel post partita. E’ arrivato, nel post partita, un chiarimento stizzito da parte del tecnico. L’Inter viaggia a velocità sostenuta verso lo Scudetto. La vittoria conquistata contro il Crotone ha di fatto dato modo ai nerazzurri di ritrovarsi ad un passo dal titolo, come ci si auspicava Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 maggio 2021) Antoniosi prepara a vincere lonel post partita. E’to, nel post partita, unstizzito da parte del tecnico. L’viaggia a velocità sostenuta verso lo. La vittoria conquistata contro il Crotone ha di fatto dato modo ai nerazzurri di ritrovarsi ad un passo dal titolo, come ci si auspicava Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : Ascoltiamo insieme la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Crotone-Inter - FcInterNewsit : Conte: 'All'Inter mi sono messo davvero in gioco, non so se sono entrato nel cuore di tutti i tifosi' - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterVerona, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! ???? #FORZAINTER ???? - ULorenti : RT @PamRossiPR: #CrotoneInter 0-2: L'#Inter batte anche il #Crotone. Se l'#Atalanta non vince, per #Conte sarà #scudetto - InterPool_data : RT @GoalItalia: Conte dopo #CrotoneInter: 'Chi vince scrive la storia' ?? -