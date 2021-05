Gara 4 playoff: Il Bayern pareggia i conti (Di sabato 1 maggio 2021) Nella Gara 4 playoff di Eurolega l’Olimpia Milano si arrende all’ultimo quarto al Bayern Monaco che si porta sul 2-2 in attesa della ‘bella’ di martedì prossimo al Forum che deciderà l’accesso alle Final Four di Colonia. Gara 4 playoff: cosa è successo? Milano comincia subito bene ma presto va in svantaggio anche per mano di Seeley che va subito in doppia cifra di punti: 23-19 al termine del primo quarto. Nella seconda frazione, gli ospiti premono sull’acceleratore costruendosi un prezioso vantaggio in vista del secondo tempo. Si va all’intervallo cosul 40-50. Il terzo quarto vede le due squadre battagliare colpo su colpo che non cambia il risultato. Il Bayern Monaco, però, rosicchia qualche punto, ma Milano tiene bene grazie agli scatenati Delaney, Shields e Leday. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Nelladi Eurolega l’Olimpia Milano si arrende all’ultimo quarto alMonaco che si porta sul 2-2 in attesa della ‘bella’ di martedì prossimo al Forum che deciderà l’accesso alle Final Four di Colonia.: cosa è successo? Milano comincia subito bene ma presto va in svantaggio anche per mano di Seeley che va subito in doppia cifra di punti: 23-19 al termine del primo quarto. Nella seconda frazione, gli ospiti premono sull’acceleratore costruendosi un prezioso vantaggio in vista del secondo tempo. Si va all’intervallo cosul 40-50. Il terzo quarto vede le due squadre battagliare colpo su colpo che non cambia il risultato. IlMonaco, però, rosicchia qualche punto, ma Milano tiene bene grazie agli scatenati Delaney, Shields e Leday. La ...

