FELICISSIMA SERA | PICCHI DEL 30% IL DIRETTORE DI CANALE 5 | “UNA SCELTA EDITORIALE IDEALE”

(Di sabato 1 maggio 2021) “Ultimo appuntamento record per“, sottolinea una nota Mediaset. Lo show di Pio e Amedeo si conferma per la terza settimana consecutiva leader assoluto dellata, raggiungendo 4.331.000 spettatori e il 22.49% di share individui (27.71% sul pubblico attivo). Un successo perconfermato dadi 5.549.000 telespettatori e vicini al 30% di share, per la precisione 29.73% di share. Sul pubblico 15-34 anni, inoltre, il programma ha segnato il 37.07% di share. Giancarlo Scheri,di5, commenta: Grazie a Pio e Amedeo, e alla loro “”,5 ha regalato al suo pubblico uno show intelligente, innovativo e originale. Una ...

FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con lo show di @piodantini e @amedeogrieco #FelicissimaSera. Ospiti… - NaliOfficial : Questa sera ci vediamo ad @AmiciUfficiale e io sono felicissima ?? #Dieci #Nuda10 #Amici20

Chiusura ieri per, il programma su Canale 5 guidato da Pio e Amedeo. Durante la trasmissione di Pio e Amedeo, si sono succeduti numerosi ospiti vip. Infatti, sono entrati in scena anche Raoul Bova, ...Il monologo di Pio e Amedeo nell'ultima puntata di '' ha aperto il dibattito sui social. Il loro intento era proprio stimolare la riflessione sul politicamente corretto e su tutte le parole proibite. Il siparietto ha scatenato la ...Ecco che cos'è successo dopo la fine dell'ultima puntata di Felicissima Sera: i tre "regali" che hanno fatto Pio e Amedeo.Boom incredibile per il duo comico Pio e Amedeo che hanno frantumato ogni record, ma una notizia rende tristi i fan ...