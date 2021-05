Esmé Bianco di Game of Thrones fa causa a Marilyn Manson per presunti abusi sessuali: “Drogata e minacciata” (Di sabato 1 maggio 2021) Esmé Bianco, attrice di Game of Thrones, ha citato in giudizio Marilyn Manson e il uso ex manager, Tony Ciulla. L’attrice ha accusato il cantante di aggressione sessuale e percosse, come riporta la Bbc. Secondo Bianco, Manson l’ha costretta ad atti sessuali “con droghe, forza fisica e minacce“. Ma non solo. L’interprete della di Ros di Grande Inverno, ha sostenuto che il cantante e il manager hanno infranto anche le “leggi sul traffico di essere umani“, per averla spinta da Londra negli Stati Uniti “attirandola con promesse di lavoro”, come un video musicale e un film che non sono mai usciti. I fatti risalirebbero al 2011. Non è la prima accusa nei confronti di Manson. A febbraio è stata l’attrice Evan Rachel Wood a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021), attrice diof, ha citato in giudizioe il uso ex manager, Tony Ciulla. L’attrice ha accusato il cantante di aggressione sessuale e percosse, come riporta la Bbc. Secondol’ha costretta ad atti“con droghe, forza fisica e minacce“. Ma non solo. L’interprete della di Ros di Grande Inverno, ha sostenuto che il cantante e il manager hanno infranto anche le “leggi sul traffico di essere umani“, per averla spinta da Londra negli Stati Uniti “attirandola con promesse di lavoro”, come un video musicale e un film che non sono mai usciti. I fatti risalirebbero al 2011. Non è la prima accusa nei confronti di. A febbraio è stata l’attrice Evan Rachel Wood a ...

Ultime Notizie dalla rete : Esmé Bianco Marilyn Manson accusato di stupro/ Esmé Bianco di Game of Thrones 'ha usato droghe..' Marilyn Manson è stato accusato di violenza sessuale da Esmé Bianco, attrice della serie Game of Thrones che ha intentato una causa contro Brian Hugh Warner, vero nome di Marilyn Manson e l'ex manager dell'artista Tony Ciulla. Come fa sapere Rolling Stones,...

Marilyn Manson è stato accusato di violenza sessuale da, attrice della serie Game of Thrones che ha intentato una causa contro Brian Hugh Warner, vero nome di Marilyn Manson e l'ex manager dell'artista Tony Ciulla. Come fa sapere Rolling Stones,...Marilyn Manson e l'accusa di stupro dell'attrice...