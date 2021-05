DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: FP3 in tempo reale (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Portogallo (1° maggio) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Portimao andrà in scena un turno importante, utile per stabilire gli assetti delle qualifiche di oggi e della gara di domani. La Ferrari viene da un buon inizio di campionato. Il quarto e quinto posto di Imola, soprattutto, ha confermato come la SF21 sia un progetto decisamente più convincente di quello del 2020. Tuttavia delle criticità ancora ci sono e soprattutto in termini di grip meccanico la Rossa ha manifestato sul circuito del Santerno alcune problematiche. Vedremo se con la messa a punto i tecnici della ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del GP(1° maggio) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e bentrovati alladelle prove libere 3 del GP del, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Portimao andrà in scena un turno importante, utile per stabilire gli assetti delle qualifiche di oggi e della gara di domani. La Ferrari viene da un buon inizio di campionato. Il quarto e quinto posto di Imola, soprattutto, ha confermato come la SF21 sia un progetto decisamente più convincente di quello del 2020. Tuttavia delle criticità ancora ci sono e soprattutto in termini di grip meccanico la Rossa ha manifestato sul circuito del Santerno alcune problematiche. Vedremo se con la messa a punto i tecnici della ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Miglior tempo per Bottas a Portimao (?? #FP1) ? Primi 5 in 3 decimi, stacco netto sugli altri I risultati ?… - SkySportF1 : ?? Miglior tempo di Hamilton (?? #FP2) ? Tempi e cronaca ? - SmorfiaDigitale : DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: buon venerd per la Ferrari. Leclerc sottolinea: ... - SmorfiaDigitale : LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: le novit Ferrari efficaci. Leclerc ammette: '... - gponedotcom : Formula 1, GP Portogallo, Portimao: gli orari in tv su Sky e TV8: La programmazione completa del terzo appuntamento… -