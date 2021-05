Atletico Madrid, Simeone: “Vittoria con l’Elche fondamentale. Obiettivo? Vincere tutte le partite” (Di sabato 1 maggio 2021) L'Atletico Madrid dopo qualche passo falso è tornato a conVincere ed è in piena lotta per la conquista della Liga.Liga, Barcellona-Granada 1-2: blaugrana rimontati, l’Atletico resta primoLa squadra madrilena dopo aver dominato la prima parte di campionato, ha avuto una flessione, con Real Madrid e Barcellona che si sono rifatte sotto e stanno dando vita a una splendida lotta a tre per la conquista del titolo. Questo pomeriggio i colchoneros si sono imposti di misura per 1-0 sull'Elche, grazie a una rete nei minuti iniziali di Marcos Llorente. Al termine del match il tecnico dell'Atletico Diego Simeone ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha mostrato grande felicità per il successo ottenuto.L'ex centrocampista dell'Inter è soddisfatto per la ... Leggi su mediagol (Di sabato 1 maggio 2021) L'dopo qualche passo falso è tornato a coned è in piena lotta per la conquista della Liga.Liga, Barcellona-Granada 1-2: blaugrana rimontati, l’resta primoLa squadra madrilena dopo aver dominato la prima parte di campionato, ha avuto una flessione, con Reale Barcellona che si sono rifatte sotto e stanno dando vita a una splendida lotta a tre per la conquista del titolo. Questo pomeriggio i colchoneros si sono imposti di misura per 1-0 sull'Elche, grazie a una rete nei minuti iniziali di Marcos Llorente. Al termine del match il tecnico dell'Diegoha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha mostrato grande felicità per il successo ottenuto.L'ex centrocampista dell'Inter è soddisfatto per la ...

BombeDiVlad : ??? #AtleticoMadrid: possibili novità per #Oblak ?? Le sue parole #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - martinaa1897 : GIOCATORE PREFERITO @gianluigibuffon PARTITA PERFETTA Juventus - Atletico Madrid 3-0 DIRIGENTE PREFERITO :… - AndreaMaetz : Fidel vs Madrid et Fidel vs L’atletico - Mediagol : Atletico Madrid, Simeone: 'Vittoria con l'Elche fondamentale. Obiettivo? Vincere tutte le partite' - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: Polemiche in #Liga: il calcio di rigore fallito da #Fidel in #ElcheAtleticoMadrid era da ripetere? -